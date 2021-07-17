Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye genelinde en yaygın kullanılan soyadlarının ilk üç sırasında Yılmaz, Kaya ve Demir yer alıyor.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 1 milyon 580 bin 313 kişinin taşıdığı 'Yılmaz' Türkiye'de en çok kullanılan soyadı oldu.

YILMAZ'I KAYA VE DEMİR TAKİP EDİYOR

'Yılmaz' soyadını sırasıyla 'Kaya' ve 'Demir' takip etti. İkinci sıradaki Kaya soyadını 1 milyon 154 bin 158 kişi, üçüncü sıradaki Demir soyadını ise 1 milyon 105 bin 381 kişi kullanıyor.

En çok bulunan diğer soyadları ise Çelik, Şahin, Yıldız, Yıldırım, Öztürk, Aydın ve Özdemir olarak kayıtlarda dikkati çekiyor.

Getirilen kolaylıkla 124 bin kişi adını, 260 bin kişi soyadını düzeltti İçişleri Bakanlığınca, vatandaşların isteği üzerine mahkeme kararı aranmaksızın 2017'den bugüne kadar 260 bin 157 kişinin soyadını, 124 bin 32 kişinin de ismini düzelttiği bildirildi.