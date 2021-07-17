Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı'nda şehir dışına çıkmayan İstanbulluların tatil duraklarından birisi de Adalar oldu. Kurban Bayramı tatilini İstanbul'da geçiren İstanbullular sıcak havayı ve bayram tatilini fırsat bilip Adalar İskelesi'ne akın etti. Büyükada'ya gezmeye giden vatandaşların kimisi denize girerken bazı vatandaşlarsa piknik alanlarında adanın keyfini çıkardı. Restoran ve kafelerin önünde ise yoğunluk nedeniyle uzun kuyruklar oluştu.

"BAYRAMDA AŞIRI YOĞUNLUK BEKLİYORUZ"

Yoğunluğun artacağını belirten esnaf Akın Ateş, "Şimdi hem bayram var hem de insanlar uzun zamandır evlerinden dışarı çıkmadılar. Bu dönemde özellikle 2 haftadır ada çok yoğun oluyor. Sıcaklar da arttı. İstanbul içinde yakın bir yerde gidecek yer de bulamıyor insanlar. Dolayısıyla adalara akın ediyorlar. Cumartesi günü, özellikle pazar günü çok kalabalık oluyor. Bayramda tabi ki aşırı yoğunluk bekliyoruz. Şu ankinden daha fazla yoğun olacak. Öğleden sonra başlıyor genelde. Akşam saat 20:00'a kadar insanlar adada kalıyorlar" dedi.

"ÇOCUKLARIMLA GEZİYORUM"

Kurban Bayramı tatilinde Büyükada’ya gezmeye gelen Uğur Aktemur, "Çocukları gezdirmeye getirdim. Okul bitti, tatil yaptıramadık. Onun öncesinde bir dolaştıralım dedik. Gezelim, tatil yapalım dedik. Şu anda dolaşıyoruz, bakacağız ne var ne yok, dolaşacağız." diye konuştu.

Bayramda Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşabilir Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.

TEM'de bayram yoğunluğu erken başladı 9 günlük Kurban Bayramı tatili ile 15 Temmuz'u birleştirmek isteyen vatandaşların sabahın erken saatlerinde yola çıkması ise TEM Otoyolu'nda yoğunluk oluştu.