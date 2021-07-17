Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Bayramoğlu semti civarında aralarında husumet bulunan iki grup sokak ortasında karşılaşınca çatıştılar. Yaşanan çatışmada 5 kişi yaralanırken, yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla en yakın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

MUHABİRE SALDIRMAK İSTEDİLER

Olay yerinde polis ekipleri inceleme yaptığı sırada olayı görüntüleyen İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirinin çekim yapmasını engellemek isteyen bazı kişiler muhabire saldırınca olayı gören bazı polisler müdahalede bulunarak şahısları etkisiz hale getirip bölgeden uzaklaştırdı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI VAR

Silahlı kavgaya ilişkin çok sayıda kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili olarak polisin incelemesi sürüyor.

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