Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, Malatya-Kayseri karayolu Darende ilçesi Aşağıulupınar Mahallesi mevkiinde meydana geldi.

Edilen bilgilere göre, Kayseri istikametinden gelerek Malatya istikametine seyir halinde olan N.T. idaresindeki otomobil önünde ilerleyen A.K yönetimindeki kayısı yüklü çapa motoruna arkadan çarptı.

KAYISILAR YOLA SAÇILDI

Kazada, A.K. ile A.O.K. ağır yaralandı. Kayısıların yola saçıldığı kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazaya karışan araçların bulunduğu yerden çekici yardımıyla kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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