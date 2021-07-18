Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa'dan Kuşadası'na tatil için gelen H.Ö. (23) idaresindeki otomobil yolda karşıya geçmeye çalışan 50 yaşındaki Hüdaverdi Demirkıran'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Demirkıran ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Demirkıran'ın hayatını kaybettiğini belirdi. Olay yerinde yapılan gerekli incelemelerin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü H.Ö. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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