Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kilis'te çocuğunu tıraş olması için berbere götüren bir baba, tıraşı beğenmeyince berber ile tartışmaya başladı. Kısa süre içinde kavgaya dönen tartışmada öfkeli şahıs, berber Ali Osman Karabalık'ı pompalı tüfek ile vurarak öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, Odun Pazarı Caddesi üzerinde berber dükkanı işleten Ali Osman Karabalık ile tıraş ettiği çocuğun ailesi arasında tıraşın beğenilmemesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın alevlenmesi üzerine çocuğun babası Y.B. av tüfeği ile Ali Osman Karabalık’a ateş açarak yaraladı.

Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan Karabalık, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra Y.B. polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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