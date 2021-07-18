Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün öğle saatlerinde Kırkağaç ilçesi Cinosman Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aralarında geçmişten süregelen husumet nedeniyle A.E. (44) isimli şahıs ile gelini G.E. (20) evde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.E., gelini G.E.'yi av tüfeği ile vurarak yaralarken, ardından aynı tüfekle intihar etti.

A.E. olay yerinde hayatını kaybederken, vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan G.E. ise yaralı olarak kaldırıldığı Kırkağaç Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olay sonrası emniyet ekipleri bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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