Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkunç iddia Küçükmece'den geldi. Bir babanın çocuklarını tavna asarak darp ettiği iddiası ekipleri harekete geçirdi. Olay yerine gelen emniyet güçleri, aileyi karakola götürdü.

TAVANA ASARAK DÖVDÜ!

Olay bugün öğlen saatlerinde Küçükçekmece Atatürk mahallesi Dinar sokakta yaşandı. İddiaya göre çocuğunu tavana asarak döven babayı komşuları polisi arayarak şikayet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen Küçükçekmece ilçe emniyet müdürlüğüne bağlı polis ekipleri çocuğuna tavana asarak şiddet uyguladığı iddia edilen baba T.K’yı 2 çocuğunu ve annesini karakola götürdü. Ailenin karakoldaki işlemleri devam ediyor.

OLAY KOMŞU TARAFINDAN GÖRÜNTÜLENDİ

Olayı görüntüleyen komşu Hasan Kum “Terasta beklerken bir çocuk çığlığı duydum. Karşı tarafta yaşayan Suriyeli aileden bir çocuğu feci bir şekilde dövdüğünü fark ettim. İple tersten asıp o şekilde şiddet uyguluyordu. Bunun üzerine bağırdım arkadaşa neden böyle yaptığını sordum. Annesi içerinden çıktı size ne siz karışmayın dedi. Çocuğuna kızabilirsin ama öyle bir şiddet uygulayamazsın dedim. Sonra baba dışarı çıktı kapıyı kapattılar. Güvenlik güçlerine haber verdik. En kısa zamanda polisler geldi. Uzun süredir bu binada böyle tartışmalar oluyor ama böyle bir şiddeti ilk kez gördüm” şeklinde konuştu.

Kocasını darp eden şahsı tekme tokat dövdü Antalya'da iki grubun birbirine girmesi sonucu kocası darp edilen kadın öfkelenerek, eşine saldıran genci tekme tokat dövdü.

Darp ettiği babası şikayetçi olunca, konteyneri ateşe verdi Kocaeli’nin Darıca ilçesinde 83 yaşındaki yaşlı adam, alkollü oğlu tarafından darp edildi. Karakola giderek şikayetçi olan yaşlı adam, oğlunun kendisini darp ettikten sonra konteyner evini de yaktığını ileri sürdü.