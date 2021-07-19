Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Korkutan kaza öğle saatlerinde TEM Otoyolu Çerkezköy gişelerini geçtikten 5 kilometre sonra İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; seyir halindeki tır, frenlerinin boşalması sonucu aynı istikamette seyir halinde bulunan gurbetçi bir aileye ait özel otomobile çarptı. Tır daha sonra yol ortasında bulunan bariyerlere çarparak yan yattı.

6 KİŞİ YARALANDI

Kaza nedeniyle yolun tam ortasında yan yatan özel otomobil içerisinde bulunan 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Kazaya sebep olan tırın sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silivri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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