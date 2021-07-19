Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da, Metin ve Necla Büyükşen çiftinin 3 yıl önce maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayeti işlediği iddiasıyla Afgan uyruklu bir şüpheli gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerince yapılan çalışma neticesinde Ankara'da yakalandığı öğrenilen Afgan uyruklu şüpheli H.A'nın, cinayetin azmettiricisi olduğu iddiasıyla tutuklanan Abdullah Başdemir'in hayvanlarına bakan çoban olduğu bilgisine ulaşıldı.

H.A.'nın cinayetten 3 gün sonra işten ayrılarak Konya'dan uzaklaştığı öğrenildi. Şüphelinin, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına getirildiği öğrenildi.

OLAY

Merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde 3 Eylül 2018'de maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurulan Metin (55) ve Necla (54) Büyükşen çifti hayatını kaybetmiş, pencereden atlayıp kaçan kızları yaralanmıştı.

Aydınlatılamayan olaya ilişkin 13 Temmuz'da yeniden soruşturma başlatılmış, jandarma ekiplerince 25 şüpheli yakalanmıştı. Soruşturma kapsamında kiralık katillerin yanlış eve girmesi sonucu Büyükşen çiftini öldürdükleri ortaya çıkmıştı.

Sorgulama neticesinde, adliyeye sevk edilen zanlılardan 2'si "kasten öldürmeye azmettirme", 2'si de "kasten öldürmeye yardım etme" suçlamasıyla tutuklanmış, geriye kalan 21 kişi jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

BÜŞRA HAKKINI HELAL ETMEDİ

Saldırıdan sağ kurtulan Büşra Büyükşen, yaşananların ardından çarpıcı açıklamalar yaptı. Büyükşen, olayın başından itibaren yaşananları doğru olarak anlattığını, ancak birçok kişinin kendisine inanmadığını belirterek, ''Ben en başımdan beri yaşadıklarımı anlatmaya çalıştım. Yardımcı olmaya çalıştım; ama katil, bırakın annemle babamı, bizim köyle alakası olmayan, bağlantısı olmayan bir insan. Bu 3 yıl benim için çok zor geçti. Baskı altındaydım. Bana, 'Sen çok film izliyorsun' diyenler oldu, 'Tutturdun bir türküyü' diyenler oldu.'Bırak artık bu hikayeyi gerçekleri anlat' diyen oldu. Televizyona çıktıktan sonra hadsizce yanıma gelip, 'Konuş' diyen insanlar oldu. 'Keşke sende ölseydin', diyenler oldu. İntihara sürükleyenler oldu. Çok şey yaşadım ve sabrettim. Allah yüzümüze güldü ve elhamdülillah çözüldü. Ben hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum. Sosyal medyada bile bana hakaret ve küfredip, insanlık dersi vermek isteyenler oldu. Hiç kimseye hakkımı helal etmiyorum'' diye konuştu.

"AİLEMLE BİR ARAYA GELDİK "

Olayın aydınlanmasının ardından iki ağabeyiyle bir araya geldiklerini ifade eden Büşra Büyükşen, ''Bu süreç bizim için daha güzel geçecek inşallah. Güçlü duracağız. En azından belirsizlik ortadan kalktı. Şu an davayı bekliyoruz. Bu süreçte beraber olacağız, dik duracağız, her zamanki gibi'' dedi.

"BURUK BİR SEVİNÇ VAR"

Çiftin büyük doktor olan büyük oğulları Osman Büyükşen ise, ''Neredeyse 3 yıl olacak. 3'üncü sene-i devriyesi gelmeden anne ve babamın katillerini azmettirenler içeri girdiği için buruk bir sevinç var. Anne ve babamı geri getirmeyecek ama geride kalan kişiler için hayat daha belirgin ve daha huzurlu geçecektir diye düşünüyorum. Çünkü 3 yıllık süreç bizim için çok zorlu geçti, bir bilinmezlikle, bir şüpheyle, bununla beraber acı ve öfkeyle yaşamak bunu da iki kat yaşamak hem annem hem babam için yaşamak gerçekten zordu. Şükürler olsun ki, bugün dostumuzun, düşmanımızın kim olduğunu biliyoruz. Bundan dolayı huzurluyum" dedi.

"AYRILIKLAR VE KAVGALAR OLDU"

3 yıl boyunca ister istemez kardeşleri arasında ayrılıklar yaşadığını hatırlatan Osman Büyükşen, ''Olaydan sonra, bir süre kardeşlerimle beraber olmaya çalıştım; ama ister istemez içimdeki şüpheler, cinayet çözülemediği için daha da arttı. Ayrılıklar oldu, kavgalar oldu. Büyük zan altında kalan kişiler ve aileler oldu. Bu süreç herkes için çok zordu. Bir evlat olarak bizim acı yaşamamız, öfke yaşamamız diğer kişilerden daha da fazlaydı. Bundan sonraki süreçte yaralarımızı sarmaya çalışacağız. Anne ve babamızın katillerinin hak ettiği cezayı alması için elimizden geleni yapacağız'' dedi.

"İTİRAFLA OLAY TESCİLLENMİŞTİR"

Kiralık katillerin 300-400 metre ilerideki evde cinayeti işleyeceklerinin ortayı çıktığını belirten Büyükşen, şöyle konuştu:

''Süreçti ilgili dosyada gizlilik kararı olduğu için bazı detayla hala bizimle paylaşılmadı. Fakat bizim evimizin 300-400 metre uzaklıktaki bir evde işlenmesi düşülen cinayet adres veya ev tarifinin yanlış yapılması ya da yanlış anlaşılması nedeniyle o gün o saatlerde anne ve babamın içerisinde bulunduğu eve girip, normalde başka bir anne ve babayı öldürecekken anne ve babamı öldürüyor. Bu olay uzun bir süredir araştırılmakta, teknik takip yapılmakta ve bunun nihayetinde bir itirafla bu olay tescillenmiştir.''

"KATİL VE AZMETTİRENLER NET BİR ŞEKİLDE BELLİDİR"

Büyükşen, katil ve azmettirenlerin belli olduğunu ve artık bu olayla ilgili sosyal medyada spekülasyonların yapılmaması gerektiğini belirtti. Büyükşen, ''Ben, birisi katil olsun istemedim. Şu aileden katil çıksın istemedim, bu kişi katil olsun istemedim. Ben sadece şunu söyledim; anne ve babamın katili kimse o kişi ortaya çıksın istedim. Olay çok nadir rastlanan bir sebep, cinayet sebepleri arasında bir kiralık katilin başka bir adrese girip anne ve babayı girip öldürmesi belki de en son az düşünülecek sebeplerden bir tanesidir. Belki buna inanamadıkları için belki de bazı çıktığımız programlarda, bazı sebeplerden daha fazla cinayet sebebi olabileceğini düşündükleri için buna inanmayabilirler. Ama şu olay net ki, jandarma teknik takibiyle, itirafıyla netleşmiş durumdadır. Katiller ve azmettirenler net bir şekilde bellidir'' şeklinde konuştu.

"CİNAYET DOSYASI UÇURUMUN KENARINDAN ALINDI"

Anne ve babasının katilleri ile azmettirenlerin bulunmasında emeği geçen Cumhuriyet Savcılarına ve jandarmaya teşekkür eden Büyükşen, ''Ben dosyası uçurumun kenarından alıp belirli bir konuma getiren şu anki dosya savcımıza ve bu konuyu uzun süredir araştıran jandarmadaki o kucakladığım iki üç jandarma komutanımızı ve İsmil Karakol Komutanımıza çok teşekkür ediyorum. Zan altında kalan, töhmet altına kalanları kurtardılar'' dedi.

BİR AÇIKLAMA DA BETÜL BÜYÜKŞEN'DEN

Öte yandan Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen de konuya ilişkin açıklama yaptı. Betül Büyükşen, "Bizden bu yükümlülük kalktı. Çok güzel oldu. Bizim ilk defa kendimizi bırakıp, anne ve babamıza üzülme şansımız oldu. Yapanların, eli olanların daha ağır cezalar çekmesini isterim. Biz 3 senedir bayram yapmıyorduk zaten. Bizim için öylesine gelip geçiyordu hayat. Allar razı olsun, bize bu sene çifte bayram yaşattılar. Çok teşekkür ederiz. Biz bu sene inşallah güzel bir bayram geçiriyoruz. Katillerin bulunmasıyla en büyük bayram bizim oldu. Osman Büyükşen'e bir kırgınlığımız yok. Başta da söylemiştim, araması hakkıdır. İnşallah bundan sonra hep beraber olsunlar, biz de beraber olalım"

Büyükşen cinayetinde düğüm çözüldü: İtiraf ettiler Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde kördüğüm çözülürken, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.

Büyükşen cinayetinde yeni gelişme! O isim kelepçelenerek hastaneye götürüldü Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alınmıştı. Büyükşen çiftinin gelinleri Betül Büyükşen'in yasak aşk yaşadığı iddia edilen ve gözaltına alınan kuzeni Mehmet Ali Dayanır, dün öğle saatlerinde kelepçelenerek sağlık kontrolünün yapılması için hastaneye götürüldü.

Büyükşen cinayetinde kör düğüm çözülüyor Konya’nın merkez Karatay ilçesine bağlı İsmil Mahallesinde 2018 yılında cinayete kurban giden Metin ve Necla Büyükşen çiftinin soruşturmasında Jandarma Genel Komutanlığınca özel olarak görevlendirilen Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Konya İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonlarda 24 kişi gözaltına alındı.