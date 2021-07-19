Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sivas adeta sıcaktan kavruluyor. Kentte termometreler 40 dereceyi gösterdi. Sıcaktan bunalan vatandaşlar gölgelik alanlara akın etti. Kimi gölgede oturarak serinlerken kimi de çeşme başlarında elini yüzünü yıkadı. Kavurucu sıcaklar son 90 yılda bu günlerde ölçülen en yüksek sıcaklıklar oldu.

Şaziye Saygın, “Havalar çok sıcak gidiyor. Bugün daha sıcak. Mahvoldum sıcaktan. Soda içerek su içerek serinliyorum. Anormal bir sıcaklık var bu sene. Zamanında kışı yaşamadık şimdi yazı yaşıyoruz çok sıcak’’ dedi.

Yüksel Yanmaz ise, “Sıcaklardan bunaldığımız için geldik bölge arkadaşlarla gölge bir yerde gölgeleniyoruz, istirahat ediyoruz. Yıllardan beri Sivas’ta yaşıyoruz ama böyle bir sıcak hiç görmedik’’ diye konuştu.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.

Meteoroloji'den sağanak ve sıcaklık uyarısı Meteoroloji son dakika: 13 Temmuz 2021 hava durumu raporu belli oldu. Tahminlere göre; Batı Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da sağanak yağış beklenirken, yurdun birçok kısmında ise sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.