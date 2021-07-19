Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde yaşayan Svıtlana Borysenko, saat 13.00 sıralarında aracını evin önüne park etti. 14.30 sıralarında araçtan dumanlar yükseldiğini gören komşular, yangına bahçe hortumu ile müdahale etti. O sırada olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, yanan araca müdahale ederek söndürme çalışmasını gerçekleştirdi. Öte yandan, aracı yanan Borysenko, polise verdiği ifadesinde erkek arkadaşı M.E’nin kendisini arayıp aracını yakacağını söylediğini belirtti.

BAHÇE HORTUMU İLE MÜDAHALE ETTİLER

Aracın yandığını görüp bahçe hortumu ile söndürmeye çalışan bir komşu, "Hortumla geldim söndürdüm. Yanıyordu, duman tütüyordu. Pat pat etti patladı. İlk müdahaleyi ben yaptım. Korktum, doğalgaz var orada patlar sandım" dedi.

"ARABAYA BENZİN DÖKÜP ÇAKMAK ÇAKIYOR"

Olayı anlatan komşu Ramazan Utku, "Sokağın başından geliyor, arabaya benzin döküp çakmağa basıyor. Arabanın arkasından dolanıyor" diye konuştu.

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