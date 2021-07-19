Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Akhisarspor'un Süper Lig'e yükselmesinden 2019 yılına kadar kulübün başkanlığını yapan Hüseyin Eryüksel, aracıyla seyir halinde iken geçirdiği kalp krizi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybetti. Otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı.

UZUN SÜRE KALP MASAJI YAPILDI

Hüseyin Eryüksel, kaza yerine gelen 112 Acil ambulansı ile hemen Kırkağaç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada uzun süre kalp masajı yapılmasına rağmen Eryüksel’in duran kalbi tekrar çalıştırılamadı.

61 YAŞINDA VEFAT ETTİ

Vefatı özellikle spor camiasında büyük üzüntüye sebep olan Eryüksel'in 61 yaşında olduğu öğrenildi.

TFF'DEN TAZİYE MESAJI

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Akhisarspor Kulübünün eski başkanı Hüseyin Eryüksel'in hayatını kaybettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Hüseyin Eryüksel, Akhisarspor'un Süper Lig'e çıktığı dönem de dahil olmak üzere uzun yıllar başkanlığını yapmıştı. Merhum Hüseyin Eryüksel'e Allah'tan rahmet; ailesi, yakınları ve Akhisarspor camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

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