Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayseri-Ankara karayolu polis uygulama noktası yakınında Ferhat O.'nun kullandığı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıkarak takla attı.

UYGULAMA YAPAN POLİS KURTARDI

Uygulama yapan polis ekipleri tarafından otomobilden çıkartılarak ilk müdahalesi yapılan aynı aileden 5 kişi, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Ekiplerin incelemelerinin ardından hurdaya dönen otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırılırken, karayolu tekrar trafiğe açıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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