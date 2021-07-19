Kurban Bayramı öncesi ortaya ilginç görüntüler çıkmaya devam ediyor.
İLGİNÇ GÖRÜNTÜLER OLUŞTU
Elazığ'ın Malatya Caddesi'nde sürücüsü belirlenemeyen otomobilin bagajında taşınan kurbanlık koyun ilginç görüntüler oluşturdu.
O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kurbanlık boğa kaçıp denize atladı Rize'de kurbanlık bir boğa, sahiplerinin elinden kurtuldu. Ortalığı birbirine katan Büyükbaş, kendini Karadeniz'in serin sularına attı
Kurbanlık dana su kuyusuna düştü Muğla'da su kuyusuna düşen kurbanlık dana itfaiye ekiplerinin çabaları sonucu kurtarıldı.