Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatili için Karasu’ya gelen vatandaşlardan bazıları denize girdikten bir süre sonra kızarıklık ve kaşıntı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Yaşanan şikayetler artınca Karasu Kaymakamlığı denize girmeyi yasakladı.

CANKURTARAN DENİZDEN TEK TEK ADAM TOPLADI

Karar doğrultusunda suda müsilaj, mikrop ve bakteri olma ihtimaline karşı yaklaşık 80 cankurtaran sahili gezerek vatandaşları sudan tek tek çıkardı. Denizden alınan örnek ise incelenmek üzere laboratuvara götürülerek şikayetlerin sebebi araştırılmaya başlandı.



Samatya'da denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Fatih'te arkadaşlarıyla tekne ile denize açıldıktan sonra girdiği suda kaybolan İsa Baydal'ın cesedi bulundu.



Uzaydan görüntülendi! Marmara Denizi yüzeyindeki müsilaj temizlendi Marmara Denizi'nin uzaydan çekilen görüntülerinde müsilajın deniz yüzeyinden temizlendiği tespit edildi.