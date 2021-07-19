Feci olay, Kandıra ilçesi Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar’dan denize daldı. Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi.
Sağlık ekipleri bilinci kapalı olarak denizden çıkartılan Selim Bayzan’a 40 dakika boyunca müdahale etti. 22 yaşındaki genç, tüm yapılanlara rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Denize atlayış yapan gencin başını kayalıklara çarptığı tahmin edilirken, ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
"Babama gidiyorum" diye evden çıkan kadının cansız bedeni kayalıklarda bulundu Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşine babasının evine gideceğini söyleyerek evden ayrılan kadının cansız bedeni, deniz kıyısındaki bir mağarada bulundu.
Kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden hamile kadının ağabeyinden ilginç iddia Muğla’nın Fethiye ilçesinde 3 yıl önce fotoğraf çekilirken kayalıklardan düşerek hayatını kaybeden ve 7 aylık hamile olan Semra Aysal, eşi tarafından öldürüldüğü iddia edildi. Semra Aysal’ın Sakarya’nın Akyazı ilçesinde yaşayan ağabeyi Naim Yolcu ise, “Sessizce adalet aradık, Neticesinde davamız Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. 11 Şubat 2021'de de ilk duruşma başlayacak” dedi.
Kayalıklardan denize daldı, canından oldu
Kocaeli Kandıra'da meydana gelen olayda kayalıklardan denize atlayan 22 yaşındaki Selim Bayzan canından oldu.
Feci olay, Kandıra ilçesi Kerpe Sahili Kartalkayalar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, Selim Bayzan (22) serinlemek için geldiği Kartalkayalar’dan denize daldı. Denize atladıktan sonra gencin hareketsiz şekilde kaldığını gören vatandaşlar durumu anında yetkililere bildirdi.
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