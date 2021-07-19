Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayıp haberi Antalya'dan geldi. Serik ilçesine bağlı Kadriye Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında meydana gelen olayda, çiftçilikle geçimini sağlayan Ferhat ve Zübeyde Keskin çifti dün hastaneye giderken 4 çocuklarından en küçüğü olan 2 yaşındaki Ecrin’i babaannesine bıraktı.



AĞABEYİNİN YANINA GİDECEĞİNİ SÖYLEMİŞ

Babaannesinin yanından ağabeyinin yanına gideceğini söyleyerek ayrılan minik kız bir anda kayıplara karıştı. Durum yetkililere bildirildi, ihbarın ardından bölgeye çok sayıda ekip gelip arama çalışmalarına başladı.



Arama çalışmalarına bugünlük ara verildiği esnada küçük Ecrin'in evlerinin önünden geçen köprünün altında cansız bedeni bulundu.



3 yaşındaki kayıp çocuk ormanda bulundu Kars'ta öğle saatlerinde evinin önünde oyun oynarken bir anda kayıplara karışan 3 yaşındaki çocuk ormanda çıktı.



Kayıp kız kardeşlerden biri bulundu, diğeri aranıyor Afyonkarahisar’da 4 gün önce bir anda ortadan kaybolan iki kız kardeşten biri bulunarak devlet korumasına alındı. Kızlarından birinin bulunduğu haberini alan baba ise sevincini mutluluk gözyaşı dökerek gösterdi.