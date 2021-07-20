Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün akşam saat 19.00 sıralarında Küçükçekmece’deki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana gelen olayda sahibinin elinden kaçan kurbanlık, akaryakıt istasyonunun marketine daldı.

Neye uğradığını şaşıran market çalışanları ve markette bulananlar sağa sola kaçıştı.

SAHİBİ GÖZLERİNİ BAĞLAYARAK SAKİNLEŞTİRDİ

Kurbanlığın sahibi, elinden kaçırdığı hayvanın gözlerini yanında getirdiği bez ile bağlayarak sakinleştirdi. Kurbanlık hayvan marketten çıkarıldı ve araca bindirilerek kesim yerine götürüldü.

Olayda yaralanan kimse olmazken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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