Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Afyonkarahisar'da yaşandı. Bir iş yerinde meydana gelen yangında can pazarı yaşandı. İş yerini kurtarmak isteyen şahıs, yangınların arasından çevredekilerin desteğiyle kurtuldu.

2 SAAT SÜREN ÇALIŞMA İLE YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Olay, Şuhut ilçe merkezine bağlı Yalı Mahallesi Kazım Karabekir Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, oturma grubu ve çekyat tamircisi Mehmet Paksoy'a ait iş yerinde yangın çıktı. İş yerinin arka tarafında bulunan çekyat tamirhanesinde başlayan yangını gören çevre sakinler yangını söndürmek için adeta seferber oldu. Yangın sırasında iş yerinin içerisinde olan Paksoy (60), alevler büyümeden işyerinden çıkarıldı. Zaman zaman gergin dakikaların yaşandığı yangına ilk müdahaleyi yapan çevre sakinlerinin durumu bildirmesi ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri 2 saatlik bir sürenin ardından yangını söndürdü.

Olay sonrası yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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