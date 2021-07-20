Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Vahşet Karabük'te yaşandı. Çocuklarının gözünün önünde eşini boğazından bıçaklayarak öldüren adam, kendini de bıçaklayarak yaraladı. Tedavisin ardından mahkemeye çıkarılan canı koca tutuklandı.

BOĞAZINDAN BIÇAKLADI

Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 53. Sokak’ta bulunan Mimar Sinan Sitesi Çardak Apartmanı'nda 4 gün önce meydana gelen olayda Vedat D. tartıştığı eşi Hatice Çetin D.'yi çocuklarının gözünün önünde boynundan bıçaklayarak öldürmüştü. Eşini öldürdükten sonra kendisini de karın ve kol bölgesinden bıçaklayan cani koca tedavisinin ardından gözaltına alındı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Vedat D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Eski eşini bıçakladı ve tehdit etti: 'Diğer sefere seni öldüreceğim' Kayseri'nin Talas ilçesinde bayan kuaförlüğü yapan kadın, boşandığı eşinin bıçaklı saldırısında yaralandı. Olayın ardından dükkana gelerek, "Diğer sefer seni öldüreceğim" dediği iddia edildi.

18 yaşındaki genç sokak ortasında eşini bıçakladı Balıkesir’in Edremit ilçesinde bir kişi sokak ortasında, dini nikahlı eşini bıçakladı. Genç kadın boynunda bıçakla kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.