Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kan donduran olay Balıkesir'de meydana geldi. Bir süredir karısından ayrı yaşayan adam barışmak için arefe günü eşine gitti. Barışma talebinin kabul edilmemesi üzerine gözü dönen adam, eşini katletti.

BIÇAKLA BOĞAZINI KESTİ

Bandırma Levent Mahallesi’nde meydana gelen olayda bir yıl önce evlendiği ve yaklaşık 5 aydır ayrı yaşadığı eşini öldüren Cüneyt K. (39) polisi arayarak teslim oldu. Gece geç saatlerde yaşanan olayda iddialara göre, Cüneyt K. beş aydır ayrı yaşadığı eşi Kader K.'ye (46) arefe gecesi barışmak için gitti. Eşinin barışma teklifini kabul etmemesi üzerine aralarında tartışma çıktı. Tartışmada Cüneyt K. bıçakla eşi Kader K.’yı boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından telefonla polis ekiplerini arayan Cüneyt K. eve gelen polislere teslim oldu. Cüneyt K. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

UZAKLAŞTIRMA KARARI VARDI

Öte yandan, çiftin ikinci evlilikleri olduğu ve ilk evliliklerinden ikişer çocukları bulunduğu Cüneyt K. için ise uzaklaştırma kararı olduğu öğrenildi.

Tartıştığı eşini boğazından bıçaklayıp öldürdü Karabük'te eşini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra kendini bıçaklayan koca, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boğazını kesmişti... Cezaevinden zavallı kadına aşk mektubu gönderdi Manisa'da 3 çocuğunun gözü önünde eşinin boğazını kesen zanlının, eşine cezaevinden aşk mektubu gönderdiği ortaya çıktı.