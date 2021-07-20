Feci kaza, Bİngöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü Kuş deresi mevkiinde oldu. Ahmet B. idaresindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi olay yerinde can verirken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Ankara'da zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 10 yaralı Ankara'da meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.
Feci kaza! Otomobil şarampole yuvarlandı: 2 ölü Şanlıurfa'da meydana gelen kazada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otomobil şarampole yuvarlandı. Kazada 8 aylık bebek olay yerinde hayatını kaybederken, araçta bulunan yolculardan biri ise kaldırıldığı hastanede vefat etti.
Bingöl'de feci kaza, ölü ve yaralılar var
Bingöl'de meydana gelen feci kazada hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.
Feci kaza, Bİngöl'ün Adaklı ilçesine bağlı Karaçubuk köyü Kuş deresi mevkiinde oldu. Ahmet B. idaresindeki 12 AS 399 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Kazada, 2 kişi olay yerinde can verirken 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
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