Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kahramanmaraş'ta feci bir kaza meydana geldi, U.K. idaresindeki 46 AAV 454 plakalı ambulans, İşbilir Kavşağı'nda, E.D. yönetimindeki 27 Y 6014 plakalı otomobille çarpıştı. Kazayı görenler durumu anında yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Kazada yaralanan sürücülerle ambulanstaki 2 sağlık görevlisi, olay yerine çağrılan ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesine sevk edilen U.K. ve E.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.



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55 yaşındaki şahsı öldürüp ambulansı yanlış yönlendirdiler! Kocaeli’nin İzmit ilçesinde 55 yaşındaki şahsı bıçaklayarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan sevgililerin, olay yerine gelen ambulansı yanlış yönlendirerek ekiplerin hastaya ulaşmasını engellediği belirlendi. Şahıslar hakkında hazırlanan iddianamede ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanmaları talep edildi.