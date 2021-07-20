Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Dicle Nehri kenarında Cimsak mevkiinde meydana gelen olayda piknikçilerin kavgası kanlı bitti. İsa Yazar (32) ile aynı bölgede piknik yapan M.A., R.Y. ve V.A. aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Yazar, göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 şüphelinin ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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Piknikçilerin kavgası ölümle bitti
Elazığ’da meydana gelen olayda aynı bölgede piknik yapanlar arasında çıkan kavga 1 kişinin ölümü ile son buldu.
Elazığ’ın Arıcak ilçesine bağlı Dicle Nehri kenarında Cimsak mevkiinde meydana gelen olayda piknikçilerin kavgası kanlı bitti. İsa Yazar (32) ile aynı bölgede piknik yapan M.A., R.Y. ve V.A. aralarında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda Yazar, göğsünden bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ambulansla Arıcak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahıs, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 3 şüphelinin ise jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
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