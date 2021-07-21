Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pes dedirten olay Samsun'da meydana geldi. 11 yaşında olduğu öğrenilen küçük çocuğun araba kullanma hevesi başını yaktı. Babasının patronuna ait çipin anahtarını çalan küçük çocuk gezintiye çıktı. Çıktığı gezinti planladığı gibi gitmeyen çocuk, duvara çarparak kaza yaptı.

BABASININ PATRONUNA AİT CİPİ ÇALDI

Kaza, Samsun'un İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 11 yaşındaki E.K. evlerinin önünde park halindeki anahtarı babasında bulunan patrona ait cipin anahtarını gizlice alıp aracı çalıştırıp gezintiye çıktı. Evinden bir süre uzaklaşıp idaresindeki 06 DL 1654 plakalı cip ile ters yola giren E.K., karşıdan araçların geldiğini görünce panikleyerek kaldırıma çıkıp bir apartmanın bahçe duvarındaki doğalgaz kutusuna çarptı.

ARAÇTA MADDİ HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada yaralanan E.K., 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Acil serviste görevli doktorun şefkat gösterip yakından ilgilendiği çocuğun kaza sonrası çok korktuğu dikkat çekti. Kazada ise araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden trafik polisi tarafından kaldırılarak otoparka çekilirken, polis çocuğun ailesine ulaşarak kaza hakkında bilgi verdi.

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