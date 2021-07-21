Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kurban Bayramı tatilinin 9 gün olması nedeniyle birçok vatandaş tatile ve memleketine gitmek üzere İstanbul’u terk etti. Bayram tatilini İstanbul’da geçiren vatandaşların tercihi ise Şile oldu. Sıcak yaz günlerinde denize girerek serinlemek isteyen vatandaşlar Şile plajlarına akın etti.

İstanbul’un tek mavi bayraklı plajına sahip olan Şile’ye gelen vatandaşlar denizde yüzerek bayram tatilinin tadını çıkarırken kimi vatandaşlar ise güneşlenmeyi ve piknik yapmayı tercih etti.

Öte yandan Şile plajlarında oluşan yoğunluk havadan görüntülendi.

Bayramın ikinci günü TEM Otoyolu'nda tatilci kuyruğu Bayramın ikinci günü tatil için yola çıkanlar TEM Otoyolu'nu kilitledi. Oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Tatil cenneti Bozcaada’yı bu hale getirdiler Kuzey Ege’nin tatil cenneti Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde bir grup sahilde ateş yakıp, içki içti. Parti yaptıkları iddia edilen grup, şezlongları da kırıp, sahili çöp içerisinde bıraktı. Bozcaada Belediyesi o anları sosyal medya hesabından paylaşarak, yaşananlara tepki gösterdi.