Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji ölçümlerine göre 20 Temmuz 1998 tarihinde termometrelerin 48,5 dereceyi göstermesi ile sıcaklık rekoru kırılan Cizre’de, son 60 yılın en sıcak günleri yaşanıyor. Dün 49 dereceyi gören Cizre kendi rekorunu 23 yıl sonra kırmıştı. Hava sıcaklığının 50 dereceye ulaşması nedeniyle vatandaşlar 11.00 ile 17.00 saatleri arasında dışarıya çıkmamaya özen gösteriyor.

SOKAKLAR BOŞ KALDI

Esnaf, sabah açtığı iş yerlerini saat 11.00 gibi kapattıktan sonra 17.00'ye kadar evinde istirahat ediyor. Kavurucu sıcaklıkta evlerinde klima ortamında dinlenen vatandaşlar, gün ortasında dışarı çıkmamaya özen gösteriyor. Bu nedenle ilçede 11.00 - 17.00 arası çarşıda kimse kalmyor.

Son zamanların en sıcak yaz günlerini yaşayan Cizre’de vatandaşlar sıcak havaya rağmen bayram ziyaretlerini gerçekleştirmeye çalışıyor. Cadde ve sokaklarda parmakla sayılabilecek kadar insanın dışarıda olduğu kent merkezinde vatandaşlar güneş ışınlarından korunmak için gölge ve serin yerlerde beklemeye ve dinlenmeye özen gösteriyor.

Cizreliler olarak sıcaklığa alışkın olduklarını ifade eden bir vatandaş, sıcak hava ne kadar çekilmez olsa bile buna alıştıklarını dile getirerek, "Allah hepimizin yardımcısı olsun çünkü bu sıcak havaya rağmen dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için bu sıcak hava daha da çekilmez bir hale geliyor. Özellikle işçiler, gazeteciler, sağlık çalışanları gibi dışarıda çalışmak zorunda kalanlar için çok zor bir zaman dilimidir. Gerçekten bu çekilemez bir durum ama Allah hepimizin yardımcısı olsun. Saat 13.00 ile 17.00 arasında dışarıya çıkmamaya özen gösteriyoruz. Esnaf da bu saatlerde kepenk kapatıp klimalı ve serin ortamlarda dinleniyor. Onların çalışma saatleri de yaz aylarında serin olan saatlerdir" diye konuştu.

Marmara'da sıcaklıklar mevsim normalleri üzerinde Marmara Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde olması öngörülüyor.