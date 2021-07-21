Burdur'un Çatağıl köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Mehmet Kolukısa, yakınlarıyla birlikte Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne gitti. Serinlemek için suya giren genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yardım çığlıkları atan şahsı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Gölden çıkarılan Kolukısa'ya uzun süre kalp masajı yapıldı. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırdı. Ancak Kolukısa kurtarılamadı.
Türkiye'nin Maldivleri'nde acı olay Burdur'daki Salda Gölü’ne giren bir genç boğularak hayatını kaybetti.
Salda Gölü'ne ziyaretçi akını Salda Gölü, normalleşmenin ilk hafta sonunda ziyaretçi akınına uğradı. Plajlarda güneşli havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, yöresel ürün stantlarından da alışveriş yaptı.
Salda'da dehşet: 1 ölü
Türkiye'nin Maldivleri olarak anılan Salda Gölü bu defa acılara sahne oldu. Bir genç gölde boğuldu.
Burdur'un Çatağıl köyünde ikamet eden 18 yaşındaki Mehmet Kolukısa, yakınlarıyla birlikte Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü’ne gitti. Serinlemek için suya giren genç, bir süre sonra çırpınmaya başladı. Yardım çığlıkları atan şahsı kurtarmak için vatandaşlar seferber oldu. Gölden çıkarılan Kolukısa'ya uzun süre kalp masajı yapıldı. Ardından bölgeye gelen sağlık ekipleri, genci hastaneye kaldırdı. Ancak Kolukısa kurtarılamadı.
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