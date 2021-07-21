Giresun'daki feci kazada 1 kişi canından oldu 10 kişi ise yaralandı. İdris Kandemir yönetimindeki 52 RD 017 plakalı kamyonet, Ağaçbaşı yaylası Tepegediği mevkisinde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Helin Usta (15) olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Güce ve Espiye ilçesi ile Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
11 yasındaki çocuk babasının patronun arabasını çalıp kaza yaptı Samsun'da 11 yaşında olduğu öğrenilen bir çocuk, babasının patronuna ait cipin anahtarını çalıp çıktığı yolda kaza yaptı.
Feci kaza! Ambulans şoförü hayatını kaybetti, yaralılar var Kahramanmaraş'ta ambulansın otomobille çapışması sonucu 5 kişi yaralanırken, ambulansın şoförünün feci şekilde hayatını kaybetti öğrenildi.
Giresun'da kamyonet uçuruma yuvarlandı, ölü ve yaralılar var
Giresun'un Güce ilçesinde meydana gelen feci kazada kamyonetin uçuruma devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 10 kişi de yaralandı.
Giresun'daki feci kazada 1 kişi canından oldu 10 kişi ise yaralandı. İdris Kandemir yönetimindeki 52 RD 017 plakalı kamyonet, Ağaçbaşı yaylası Tepegediği mevkisinde yaklaşık 150 metre yükseklikten uçuruma devrildi. Kazada araçta bulunanlardan Helin Usta (15) olay yerinde hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı. Yaralılar, Güce ve Espiye ilçesi ile Giresun'daki hastanelerde tedavi altına alındı.
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