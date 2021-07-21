Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay bugün saat 16.00 sıralarında Kazımdirik Mahallesi 203 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. İddiaya göre dün gece saatlerinden bu yana Asistan Doktor Ali Kemal Yıldız'dan (30) haber alamayan yakınları, durumdan şüphelenerek konuyu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla kapıyı açtı.

ANESTEZİK İLAÇ İÇMİŞ

Eve giren ekipler, Yıldız'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede Ali Kemal Yıldız'ın anestezik ilaç içerek hayatını kaybetiği belirlendi. Yıldız'ın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

TIP FAKÜLTESİNİ DERECEYLE BİTİRDİ

Ege Üniversitesi Hastanesi Acil Servis bölümünde asistan doktor olarak görev yapan Yıldız’ın, 2016 yılında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesini dereceyle bitirdiği öğrenildi. Yıldız’ın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldı.

İntiharını özçekimle duyurup, kendini astı Manavgat ilçesinde 2 gün önce 5 yıllık eşi S.G.’nin çocuğu ile birlikte evi terk etmesi üzerine Selimiye Jandarma Karakoluna giderek kayıp ihbarında bulunan genç adam ormanlık alanda asılı olarak bulundu. Genç adamın ölümü öncesinde özçekim yaparak kaynanasına mesaj gönderdiği ve intihar edeceğini söylediği öğrenildi.

Astsubay hastane tuvaletinde intihar etti Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli bir astsubay tatil için geldiği Antalya'da bir hastaneye gidip tuvalette intihar etti.