Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç annesini boğazını keserek katletti. Feci olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.'nin boğazını keserek öldürdü.
CESEDİNİ KOMŞULARI BULDU
Yaşlı kadından haber alamayan komşuları eve girdiklerinde kanlar içerisinde buldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Eve giren jandarma, öldürülen yaşlı yorganların altında buldu. Talihsiz kadının, gece saatlerinde oğlu ile girdiği tartışma sonrasında öldürüldüğü öğrenildi.
DAHA ÖNCE DE ÖLDÜRMEK İSTEMİŞ
Ayrıca cinayet zanlısı Gökhan R.'nin geçtiğimiz yıllarda yine annesini öldürmeye kalkıştığı Şadiye R.'nin komşuları tarafından son anda kurtarıldığı belirtildi. Jandarma ekipleri kaçan şahsın yakalanması için çalışma başlattı.
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Denizli'de psikolojik sorunları olduğu iddia edilen genç annesini boğazını keserek katletti. Feci olay, Güney ilçesi Tilkilik Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Gökhan R. (36)., 65 yaşındaki annesi Şadiye R.'nin boğazını keserek öldürdü.
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