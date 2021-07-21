Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi.

3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Feci kaza! Ambulans şoförü hayatını kaybetti, yaralılar var Kahramanmaraş'ta ambulansın otomobille çapışması sonucu 5 kişi yaralanırken, ambulansın şoförünün feci şekilde hayatını kaybetti öğrenildi.

Bingöl'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Bingöl'de meydana gelen feci kazada hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.