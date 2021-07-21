Kaza Afyonkarahisar-Konya karayolu üzeri Sultandağı ilçesi Dereçine beldesi yakınlarında meydana geldi.

3 aracın karıştığı trafik kazasında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti ve 2 kişi de yaralandı. Kurtarma ekiplerinin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Feci kaza! Ambulans şoförü hayatını kaybetti, yaralılar var Feci kaza! Ambulans şoförü hayatını kaybetti, yaralılar var Kahramanmaraş'ta ambulansın otomobille çapışması sonucu 5 kişi yaralanırken, ambulansın şoförünün feci şekilde hayatını kaybetti öğrenildi.

Bingöl'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Bingöl'de feci kaza, ölü ve yaralılar var Bingöl'de meydana gelen feci kazada hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, 2 kişi öldü 2 kişi de yaralandı.