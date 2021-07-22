Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, Ege Denizi'ndeki sarsıntı, saat 04.20'de ve 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşti. Depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığı 40,94 kilometre olarak ölçüldü. Aynı bölgede saat 03.48'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

İzmir'de peş peşe gelen depremler korkuttu Son dakika deprem haberi İzmir'den geldi. Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 ve 3.5 büyüklüklerindeki depremler korkuttu.