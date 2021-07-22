Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Ege Denizi'nde Karaburun ilçesi açıklarında, saat 04.20'de 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 23,10 kilometre derinlikte gerçekleşen depremin merkez üssünün Karaburun'a uzaklığının 40,94 kilometre olarak ölçüldüğü açıklandı. Aynı bölgede saat 03.48'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

AFAD tarafından yapılan açıklamada bölgenin deprem aktivitesinin yedi gün 24 saat gözlendiğinin altı çizilerek, bölgede son 1 haftada 122, son 1 saatte ise 47 adet depremin meydana geldiği söylendi. Yapılan açıklamada, "Yapılan deprem gözlemleri sonucunda Midilli fayı üzerinde en büyüğü 4,2 olan, son 1 ayda 284 adet, son 1 haftada 122 adet, son 1 saatte 47 adet deprem meydana gelmiştir" ifadelerine yer verildi.

İzmir Karaburun'da korkutan deprem Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İzmir'de peş peşe gelen depremler korkuttu Son dakika deprem haberi İzmir'den geldi. Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 3.6 ve 3.5 büyüklüklerindeki depremler korkuttu.

Aydın'da 3.9 büyüklüğünde deprem Son dakika haberine göre; Aydın’ın Efeler ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi.