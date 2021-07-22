Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dokuz günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyen Bayburtlular, ata topraklarına döndü. Yaz tatilinin de başlaması ile Türkiye’nin en az nüfusa sahip olan ili Bayburt, şu günlerde il dışından ve yurt dışından gelen Bayburtlular ile en kalabalık günlerini yaşıyor.

TÜİK verilerine göre, 82 bin 274 kişinin yaşadığı kentte nüfus nerdeyse ikiye katlandı. Ana caddeler başta olmak üzere şehrin tüm sokaklarında trafik yoğunluğu yaşanırken araçların ilerlemekte güçlük çektiği görüldü.

OTOPARKLARDA YER YOK

Almanya’dan Bayburt’a gelen bir vatandaş, "Pandemi nedeniyle Türkiye’ye gelemiyorduk. Bayburt’a geldik, çok kalabalık. Seviyoruz burayı güzel ama aracı park etmek için 45 dakika yer aradım, otoparklarda bile yer yok" diye konuştu.

Fethiye'nin nüfusu 1 milyonu aştı Muğla'nın turistik ilçesi Fethiye'nin Kurban Bayramı tatili süreciyle nüfusunun 1 milyonu aştığı bildirildi.

Bayramda Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşabilir Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.