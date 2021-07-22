Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ardahan'ın bir köyünde koronavirüs vakaları artmış, salgın hızla yayılmıştı, yetkililer bunun üzerine harekete geçti. Valilikten yapılan açıklamada, Covid-19 salgınının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Göle ilçesine bağlı Dedeşen köyünde karantina kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada, 14 günlük karantina kararına istinaden köye giriş ve çıkışların durdurulduğu kaydedildi.



Polonya'dan Türkiye kararı! Karantina kaldırılıyor Polonya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Türkiye'den dönen Polonya vatandaşlarına karantina uygulanmayacağı açıklandı.



Zonguldak'ta Delta varyantı olan 50 kişi karantinaya alındı Haber Zonguldak'ın Alaplı ilçesinden geldi, düğüne katılan Delta varyantılı kişiyle temaslı oldukları öğrenilen 50 kişi karantinaya alındı.