Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bodrum, Marmaris, Fethiye gibi turistik ilçelere seyahat edecek vatandaşlar teknolojiyi kullanarak trafik durumu hakkında sosyal medya hesabı ‘Muğla Radar Çevirme’ grubundan bilgi alıyor. Yaklaşık 47 bin takipçisi bulunan Muğla Radar Çevirme grubundan tatilciler gidecekleri bölge hakkında bilgi alıyor.

1 KM'Yİ YARIM SAATTE AŞTILAR

Kurban Bayramı’nın üçüncü gününde tatilini tamamlayıp gidenler kadar, tatil için gelen vatandaşlar karayollarında uzun kuyruklara neden oldu. Özellikle tatil beldelerine girişlerde 1 kilometrelik yolu yarım saatte aşan tatilciler yine de tatil sevdasından vazgeçmiyor.

TRAFİK FELÇ, GELMEYİN

Muğla Radar Çevirme grubundan özellikle Marmaris, Bodrum ve Fethiye ile Ula’nın Sakin Kent unvanlı Akyaka Mahallesindeki trafik durumu hakkında bilgi alan takipçilerin paylaşımları ‘Muğla-Marmaris arası trafik felç. Gelmeyin artık’, “Çığ düşmüş, 1 hafta yollar kapalı. Gelmeyin Marmaris’e”, İzmir Bornova’dan Bodrum’a 5 saat 45 dakikada gelebildim” yorumları yer aldı.

Yerli turist akını: Kuyruğun bir ucu Aydın’da, bir ucu Muğla’da Yerli turistin Kurban Bayramı tatili erken başladı. En fazla tercih edilen ve her yıl milyonlarca yerli turisti ağırlayan Muğla’ya, Türkiye’nin dört bir köşesinden araçlarla adeta akın edildi.

Bayramda Bodrum'un nüfusu 1 milyonu aşabilir Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, Kurban Bayramı tatilinde nüfusun 1 milyonu aşmasının beklendiği bildirildi.