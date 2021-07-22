Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğanşehir ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi mevkiinde Ekber A. yönetimindeki otomobil ile karşı yönden gelen Osman S. idaresindeki otomobil çarpıştı. Kazada, Nihat A., Şadiye A., Perihan A., Ekber A., Osman S. ve Aysel S. yaralandı.

3 KİŞİ İTFAİYE EKİPLERİNCE ÇIKARILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan 3 kişi itfaiye ekiplerince araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Nihat A. ile Şadiye A. hayatlarını kaybederken, diğer yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.

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