Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aydın’ın Nazilli ilçesinde uzun süredir yakalama kararı ile aranan ve çeşitli suçlardan aranan U.G. (23) isimli şahıs, bayram ziyaretine giderken yakalandı.

CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

Hakkında uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlama ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından toplam 10 Yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 23 yaşındaki U.G. yapılan operasyonun ardından yakalanarak cezaevine teslim edildi.

3 gündür her yerde aranan Duygu Eda Altıngeyik bulundu Antalya'da 3 gündür haber alınamayan ve her yerde aranan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi yeni mezunlarından Dr. Duygu Eda Altıngeyik bulundu.

PKK'ya yardım etme suçundan aranan şahıs yakalandı MSB, Irak’tan ülkemize girmeye çalışan bir şahsın hudut birlikleri tarafından yakalandığını duyurdu.