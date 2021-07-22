Bayram tatilini şehir dışında geçirenler, dönüş yolculuğuna erken başladı. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için fazlasıyla çaba sarfediyor. Özellikle Kırıkkale-Samsun ve Kırıkkale-Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerliyor.
BAZI KAVŞAKLAR KAPATILDI
Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı. Trafik yoğunluğunun yarın da devam etmesi bekleniyor.
Büyükşehirlere geri dönüş başladı: Kilit kavşak’ta trafik yoğunluğu Hafta sonu tatillerini başka illerde değerlendiren binlerce vatandaş, 43 ilin geçiş güzergahındaki Kırıkkale’de yer alan kilit kavşakta trafik yoğunluğuna takıldı.
Trafik kilit: Tatilciler yollara akın etti Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşandı.