Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Demre ilçesine bağlı Üçağız Mahallesi'ndeki limanda bağlı Mehmet T.'ye ait 17 metrelik ‘Domino’ adlı tur teknesinden bir anda alevler yükselmeye başladı. Bu sırada yan taraftaki teknede bulunan Mehmet T. ve çevredekiler, alevleri görünce müdahale etmek istedi.

YANGIN TÜM TEKNEYİ KAPLADI

Çevredekiler alevleri yangın tüpleriyle söndürmeye çalışırken, yangın bir anda tüm tekneyi kapladı. Alevler diğer teknelere sıçramaması için teknenin halatları çözülürken, 1 saat boyunca denizin ortasında yanan tekne kullanılamaz hale geldi.

1 MİLYON LİRA DEĞERİNDE

Teknenin yaklaşık 1 milyon lira değerinde olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili incelemeler sürüyor.

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