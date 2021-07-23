Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konya'da 3 yıl önce Metin ve Necla Büyükşen çiftinin maskeli bir kişi tarafından av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan Afgan uyruklu şüpheli tutuklandı.

OSMAN BÜYÜKŞEN YARDIM İSTEMİŞTİ

2018 yılında Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürümüş, başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtulmuştu. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istemişti.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Televizyon programı sonrası cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirilmiş, JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz'da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlenmişti. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapılmıştı.

'YANLIŞ ADRESE GİRMİŞLER' İDDİASI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T.'nin azmettirici oldukları iddia edilmişti. Yapılan sorgulamada Esra T. ve Abdullah B.'nin para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Büyükşen çiftinin komşusu olan Hüseyin K.'nin evine gönderdiği ancak kiralanan 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtilmişti.

Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa O. de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklanmıştı.

"SİZ Mİ ÖLDÜRDÜNÜZ" SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP

Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen'in cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla aranan ve daha önce tutuklanan Abdullah B.’nin çiftliğinde çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Hamidullah A. da Ankara'da yakalanmıştı. Sorgulanmak üzere Konya İl Jandarma Komutanlığına getirilen Hamidullah A., sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Kiralık katil olarak tutulduğu öne sürülen zanlı, adliyeye getirilişi sırasında gazetecilerin "Siz mi öldürdünüz?" sorusuna “Allah korusun” cevabını verdi.

AFGAN UYRUKLU ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Cinayete kurban giden Necla Büyükşen ve eşi Metin Büyükşen çiftinin cinayet şüphelisi olduğu iddiasıyla Ankara'da yakalanan Afganistan uyruklu Hamidullah A., Konya İl Jandarma Komutanlığındaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan şüpheli Hamidullah A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Büyükşen cinayetinde düğüm çözüldü: İtiraf ettiler Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi yaşandı. Konya'da 3 yıl önce öldürülen Metin ve Necla Büyükşen çiftinin cinayetinde kördüğüm çözülürken, firari cinayet şüphelisinin yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü bilgisine ulaşıldı.