Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okulların kapanması ve ardından gelen dokuz günlük Kurban Bayramı tatili ile vatandaşlar tatil beldelerine ve memleketlerine akın ettiler. Tatil beldelerinin yoğun olduğu Akdeniz Bölgesi'nde vaka sayıları son bir ayda tırmanışa geçti.

DOĞU AKDENİZ'DE 1 AYDA 3 KAT ARTIŞ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 'illere göre haftalık vaka sayısı' haritasını paylaştı. Bakan Koca’nın 10-16 Temmuz 2021 tarihleri arasını kapsayan paylaşımında Mersin’de yüz binde 61.88, Adana’da 20.29, Osmaniye’de 17.51, Hatay’da 12.71, Kahramanmaraş’ta ise 12.20 olarak açıklandı.

Bakan Koca’nın 19-25 Haziran tarihleri arasında yaptığı vaka haritası paylaşımında ise vaka artışının Mersin’de yüz binde 18.30, Adana’da 9.61, Osmaniye’de 4.92, Hatay’da 6.99, Kahramanmaraş’ta ise 14.55 olduğu görüldü.

ANTALYA'DA BİR AYDA YÜZDE 100'LÜK ARTIŞ

Bakan Koca'nın paylaştığı haritaya göre turizm kenti Antalya’da 3-9 Temmuz tarihleri arasında 65,02 olarak belirlenen 100 bin kişide PCR testi pozitif çıkan kişi sayısı 10-16 Temmuz arasında 69,65’e yükseldi. Haziran ayında 31,90’lara kadar gerileyen Antalya'daki vaka sayıları son bir ay içerisinde yüzde 100’ün üzerinde artış gösterdi.

Antalya’da Covid-19 aşılama çalışmaları da devam ediyor. Kentte bugüne kadar 1 milyon 314 bin 650’si birinci doz olmak üzere toplam 2 milyon 202 bin 425 doz aşı yapıldı.

BURDUR'DA VAKA SAYISI ARTTI

Burdur'da da vaka sayısı bir önceki haftaya göre arttı. Burdur’da 100 bin kişide görülen vaka sayısı 3-9 Temmuz tarihleri arasında 32,95 iken son haritada 38,55’e yükseldi.

ISPARTA'DA DÜŞÜŞ VAR

Batı Akdeniz bölgesi illerinden Isparta'da vaka sayısında az da olsa düşüş yaşandı. Kentte 3-9 Temmuz arasında 45.20 olarak belirlenen 100 bin kişide görülen vaka sayısı son haritada 44,29’a geriledi.

22 temmuz koronavirüs vaka tablosu açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 214 bin 196 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 586 kişinin testi pozitif çıktı, 52 kişi hayatını kaybetti.