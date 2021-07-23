Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün aşırı rüzgarlı hava sebebi ile Bağırganlı plajında yüzme yasaklandı ve bu sebeple kırmızı bayrak çekildi.

Ailesi ve arkadaşlarıyla Kocaeli’nin Çayırova ilçesinden kamp yapmak için Karadeniz kıyısında bulunan Bağırganlı plajına gelen Özcan Demir (22), yasağı dinlemeyerek yüzmek için denize girdi.

Dev dalgalar arasında ilerleyen Demir, bir süre sonra dalgalara kapılarak gözden kayboldu.

Gencin denizden çıkmadığını fark eden ailesinin ihbarı üzerine bölgede bulunan Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi (KOSKEM) ve jandarma ekipleri, kayıp gencin bulunması için çalışma başlattı.

CESEDİNE 25 SAAT SONRA ULAŞILDI

Dün sabah saat 09.00 sıralarında KOSKEM, Sahil Güvenlik, Kıyı Emniyeti, jandarma ve Kerpe Deniz Yıldızları Dalış Merkezi dalgıçlarının katılımı ile başlatılan kurtarma çalışmaları akşam saatlerinde sonlandırıldı.

Bu sabah yeniden başlatılan arama çalışmalarında Özcan’ın cansız bedenine saat 10.00 sıralarında ulaşıldı. Ekipler tarafından karaya çıkartılan Özcan’ın cenazesi, Kandıra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.