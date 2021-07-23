Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Giresun'da meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen şahıs, eşi ile 2 yaşındaki çocuğuna silahla saldırdı. Ateş altında kalan anne çocuk hastanede yaşam savaşı veriyor.

DURUMLARI AĞIR

Olay dün gece saatlerinde merkeze bağlı Gedikkaya Mahallesi Nihatbey Caddesine yaşandı. Edinilen bilgiye göre alkollü olduğu öğrenilen H.C., eşi S.C.’ye silahla ateş etti. Mermiler kadına ve kucağındaki 2 yaşındaki çocuğuna isabet etti. Şüpheli koca gözaltına alınırken, durumları ağır olan anne ve çocuğu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı

Amcasını ve kuzenini kurşun yağmuruna tuttu Adana'da bir şahıs, kız alıp verme tartışması sonunda amcasının ve kuzeninin üstüne tüfekle kurşun yağdırdı.

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