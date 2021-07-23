Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Artvin kuvvetli yağış sonrası meydana gelen sele teslim oldu. Yaşana afet dolayısıyla bir kişi kaybolurken, kaybolan şahsın olaydan dakikalar önce kaybolduğu dereyi görüntüleyerek paylaştığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞMIŞ

Artvin’in Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ve bunları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Yiğit'in daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenilirken, 43 yaşındaki Serdar Yiğit’in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Dün havanın kararmasının ardından kayıp Serdar Yiğit’i arama çalışmalarına ara verilirken, bugün sabah saatlerinden itibaren tekrar aramalara başlanıldı. Murgul Deresi’ndeki arama çalışmasına JAK ve AFAD ekipleri ile Kayseri’den gelen Türkuaz Sualtı Arama Kurtarma gönüllü ekibinin de bulunduğu toplam 48 kişi katılırken, dereye düştüğü yerden başlayarak bot ve tekneler eşliğinde aramalar dere boyunca sürdü. Botlar sel sularının dereye sürüklediği kereste parçaları nedeniyle güçlükle ilerlerken, çalışmaların gün boyu süreceği bildirildi.

BİR DAHAKİ AY EVLENECEKTİ

Murgul ilçesinde sel sularına kapılarak kaybolan kamyon şoförü Serdar Yiğit'in kaybolmadan önce kamyonun penceresinden cep telefonu ile Murgul Deresi'ni görüntülediği ve bunları sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı. Yiğit'in daha sonra aracından inerek daha yakından görüntü almak isterken sel sularına kapılarak kaybolduğu öğrenilirken, 43 yaşındaki Serdar Yiğit’in nişanlı olduğu ve önümüzdeki Eylül ayında evlenmeyi planladığı belirtildi.

Bakan Soylu, sel bölgesinde incelemelerde bulundu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sel felaketinin yaşandığı bölgelerde incelemelerde bulundu.

Artvin sele teslim: İlçe merkezi adeta göle döndü Artvin'in Arhavi ilçe merkezi şiddetli yağışlar sonrası Arhavi Deresi'nin de taşması ile adeta göle döndü.

Doğu Karadeniz yine sele teslim: Dereler taştı, yollar kapandı Doğu Karadeniz'de devam eden sağanaklar, hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak nedeniyle Rize'de dereler taştı, tarım arazileri ve yollarda hasar oluştu. Artvin'de ise sele kapılan bir kişinin kaybolduğu bildirildi. Bakan Soylu, "Can kaybımız yok, 1-2 yaralımız var" açıklamasında bulundu.