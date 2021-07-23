Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün sabah saatlerinde başlayan ve şiddetini sürdüren rüzgar nedeniyle denizlerin dalgalı olması tatilcilerin planlarını bozdu. Özellikle Marmara ve Karadeniz'de etkisini sürdüren olumsuz hava koşulları nedeniyle Bartın'ın İnkumu tatil beldesi ile Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de denize girilmesi yasaklandı.

'ÇEKEN AKINTI' NEDENİYLE DENİZE GİRMEK YASAK

İnkumu beldesinde ATV ile devriye görevi yapan jandarma ve cankurtaran ekiplerinin sözlü uyarılarının yanı sıra belediye personelinin anonslarıyla vatandaşlar, beldede denize girmenin yasak olduğu konusunda uyarılıyor. Öte yandan uyarılara rağmen bazı vatandaşların dalgalı denize girdiği görüldü.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, 'çeken akıntı' nedeniyle denize girmenin yasak olduğunu ifade ederek, "Vatandaşlarımızın can güvenliği için alınan karar noktasında gerek jandarma personeli gerek belediye zabıta ve cankurtaran ekiplerimiz tarafından uyarılarda bulunuyoruz" dedi.

SAHİLDE VAKİT GEÇİRİYORLAR

'Batı Karadeniz'in incisi' olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde de iki gündür devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle denize giremeyen vatandaşlar sahilde vakit geçiriyor.

38 kilometrelik sahil şeridine ve iki mavi bayraklı plaja sahip olan Akçakoca'ya bayram tatili için gelenlerin, şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle cankurtaranlar tarafından denize girişlerine izin verilmiyor. Denize giremeyen vatandaşlar, plajda aileleriyle vakit geçirmeyi tercih ediyor.

Yetkililer, vatandaşları 3 metreye kadar çıkan dalga boyu ve çeken akıntı nedeniyle denize girmenin tehlikeli olduğu konusunda uyarıyor.

DÜN BİRÇOK İL VE İLÇEDE DENİZE GİRMEK YASAKLANMIŞTI

Dün, olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul Şile ve Sarıyer'de denize girişler yasaklanmıştı. İstanbul'daki yasakların ardından Bursa'nın Mudanya ilçesi, Kocaeli ve Düzce'nin sahil kesimleri ile Sakarya’nın Karasu ve Kocaali ilçelerinde şiddetli rüzgar ve yoğun dalga nedeniyle denize girilmesi yasaklanmıştı.

Şile ve Sarıyer'de denize girmek yasaklandı Şile'de denize giren ve dalgalara kapılıp kaybolan 5 kişiden biri kurtarıldı, birinin ise cansız bedenine ulaşıldı. Şile ve Sarıyer'de denize girmek havanın rüzgarlı ve denizin dalgalı olması nedeniyle yasaklandı.