Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Feci olay Osmaniye'de meydana geldi. Kuzen oldukları öğrenilen iki şahıs tarlalarının sınır noktasındaki dut ağacının dallarının etrafa uzanması nedeniyele birbirine girdi. Tartılmanın şiddetlenmesiyle birlikte şahıslardan biri bıçağını çıkararak kuzenini öldürdü.

20 YAŞINDA HAYATI SOLDU

Olay, Düziçi ilçesi Yazlamazlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, tarla sınırında bulunan dut ağacının dalı diğer tarlaya geçtiği için kuzenler Mehmet T. (30) ve Aygün T. (20) arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Mehmet T., yanındaki bıçakla amcaoğlu Aygün T.’yi bıçakladı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Aygün T., ambulansa Osmaniye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Aygün T. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı Mehmet T. ise olay yerinde jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Amcasını ve kuzenini kurşun yağmuruna tuttu Adana'da bir şahıs, kız alıp verme tartışması sonunda amcasının ve kuzeninin üstüne tüfekle kurşun yağdırdı.

7 çocuk babası adam, kuzenini kuma istedi: Kabul edilmeyince katletti Diyarbakır'da 7 çocuk sahibi evli kuzeni tarafından zorla kuma olarak alınmak istenen Emine Karakaş, bu isteğe karşı çıktığı için vahşice katledildi. Karakaş'ın acılı annesi, o caninin yakalanması için çağrıda bulunarak yardım istedi.