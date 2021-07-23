Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başkentte Kurban Bayramı'nın ilk günü kaçan kurbanlığı ararken kaybolan ve dün akşam cansız bedeni bulunan 19 yaşındaki tıp öğrencisi Onur Alp Eker'in cenazesi toprağa verildi.

Ankara Pursaklar'daki dedesinin evine bayram tatili için gelen Onur Alp Eker, dedesi Zühtü Erdoğan (65) ile ahırdaki kurbanlık koyunu kesmek için dışarıya çıkarmıştı. Dağlık alana doğru kaçan koyunun peşinden giden Eker'den haber alınamaması üzerine ailesi ekiplere haber vermişti.

150'den fazla personelin katılımı ile 2 gün süren arama kurtarma çalışmaları sonucunda Eker'in cansız bedeni dere yatağı kenarında bulunmuştu.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Ankara Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından gencin naaşı bugün ailesine teslim edildi. Eker’in naaşı, Karşıyaka Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı’na götürüldü.

Tıp fakültesi öğrencisi olan Eker’in acılı ailesi, evlatlarını son yolculuğuna uğurlarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Kurbanlığın peşinde kaybolan ve ölüsü bulunan öğrencinin ölümünde ilk detaylar Ankara’nın Pursaklar ilçesinde bayramın birinci günü kaçan kurbanlığını bulmaya gidip bir daha haber alınamayan tıp fakültesi öğrencisi Onur Eker, ölü olarak bulunmuştu. Eker'in ölümü ile ilgili ilk detaylara göre bedeninde darp izi bulunmadığı ortaya çıktı.